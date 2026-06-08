Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο – Δραματικοί απεγκλωβισμοί δύο ατόμων

Αναστάτωση το πρωί για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της λεωφόρου Στρατού με Αετοράχης στη Θεσσαλονίκη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 08:30 και στο σημείο ξεκίνησαν να επιχειρούν ταχύτατα για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας βγήκαν στο δρόμο καθώς κάτω από το φλεγόμενο διαμέρισμα, υπάρχει βενζινάδικο. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά και ταυτόχρονα να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα που κινδύνευαν.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων ενοίκων του διαμερίσματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Θα μεταφερθούν προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις, με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Στην περιοχή κλήθηκαν επίσης αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εφαρμοστούν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.



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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.