Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική) γίνονται στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου 2026 σε σπίτια πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους, αναζητώντας επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση.

Οι επιθέσεις είχαν προκαλέσει τον θανάσιμο τραυματισμό μίας γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένη έρευνα των Αρχών.

Η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ερευνών και τις κατηγορίες που θα αποδοθούν στους συλληφθέντες.