Θεσσαλονίκη: Το αιματοβαμμένο σκίτσο του Αρκά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στις εμπρηστικές επιθέσεις

Αν και ο Αρκάς συνηθίζει να λέει την «Καλημέρα» του με σατιρικά σκίτσα, αυτή τη φορά δεν προσπάθησε καν να κάνει χιούμορ. Με φόντο τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας, Αφροδίτης Νέστορα μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις, ο Αρκάς αρκέστηκε σήμερα (02.07.2026) σε ένα συγκλονιστικό σκίτσο για να σχολιάσει την τραγωδία που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Στο σκίτσο εμφανίζεται μόνο ένα γκαζάκι του καφέ – μία σαφή αναφορά στις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη καθώς με γκαζάκια επιτέθηκαν οι δράστες στις πολυκατοικίες των «γαλάζιων πολιτικών». Ο Αρκάς επέλεξε μάλιστα να ξεπηδά κατά κόκκινο αίμα από το γκαζάκι, σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στυγερή δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Αυτό το απλό σκίτσο ήταν υπέρ αρκετό για να στείλει το μήνυμά του ο σκιτσογράφος για τις αιματηρές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, πέρα από τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Ανάμεσά τους και ο σύζυγός της αλλά και η κόρη τους, Αφροδίτη Νέστορα.

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών. Τις έρευνες έχει αναλάβει πλέον η Αντιτρομοκρατική αναζητώντας τους υπεύθυνους στον αντιεξουσιαστικό χώρο και κυρίως σε ομάδες που δραστηριοποιούνται γύρω από το ΑΠΘ.