Θεσσαλονίκη: Το έπαιζαν λογιστές και άρπαξαν 10.000 ευρώ από 83χρονο – Συνελήφθη 23χρονη

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 23χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης σε βάρος 83χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η νεαρή, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς της, προσποιούμενοι τους λογιστές, κατάφεραν αρχικά να αποσπάσουν από τον ηλικιωμένο, την προηγούμενη ημέρα, το ποσό των 10.000 ευρώ και χρυσαφικά.

Με τον ίδιο τρόπο επιχείρησαν να του αποσπάσουν και άλλα χρήματα. Ειδικότερα, έπεισαν τον 83χρονο να μεταβεί σε τράπεζα στην περιοχή της Νεάπολης, προκειμένου να προχωρήσει σε ανάληψη 5.000 ευρώ, τα οποία θα παρέδιδε σε άτομο που τον ανέμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Ο ηλικιωμένος μετέβη στην τράπεζα, ωστόσο υπάλληλοι αντιλήφθηκαν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη απάτη και ενημέρωσαν την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του 83χρονου, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν την 23χρονη. Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.