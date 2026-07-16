Θεσσαλονίκη: Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη με τις αρχές να προχωρούν σε μία ακόμη σύλληψη, την τέταρτη συνολικά.

Η σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη που στοίχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα αφορά έναν φοιτητή 26 ετών που δραστηριοποιείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σε αυτόν ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού, όπως είπε στην απολογία του.

Τα κλειδιά του σπιτιού στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης.

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από μία εβδομάδα μαζί με το ζευγάρι που κατηγορείται για τον εμπρησμό του σπιτιού της Βάγιας Νέστορα, κρίθηκε προφυλακιστέος. Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του, χωρίς να γνωρίζει πως αυτά κατέληξαν στα χέρια του ζευγαριού που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι αγνοούσε πως το ακίνητο χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο και σημείο δράσης των φερόμενων ως δραστών.

Ο ανακριτής έβγαλε το σχετικό ένταλμα το πρωί της Πέμπτης και οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.