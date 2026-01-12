Θεσσαλονίκη: Τέσσερις ανήλικοι ξυλοκόπησαν 14χρονη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας

Τρεις μήνες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 14χρονης η αστυνομία έφτασε στα ίχνη των δραστών και κατέληξε πως πρόκειται για τέσσερις ανηλίκους – τρία κορίτσια και ένα αγόρι – που τον περασμένο Οκτώβριο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν στη μικρή μαθήτρια.

Για εμπλοκή στον ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια (17, 13 και 12 ετών) κι ένα αγόρι (16 ετών), εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα συγκεκριμένα άτομα προσέγγισαν την ανήλικη παθούσα κι έπειτα από καυγά, τρεις εξ αυτών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, βρίζοντας και απειλώντας την, ενώ το τέταρτο άτομο βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αφορά, κατά περίπτωση, τις πράξεις της απλής σωματικής βλάβης, της απειλής, της εξύβρισης και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.