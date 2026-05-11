Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη σορό του 54χρονου που έδεσαν με τούβλα και πέταξαν στον Λουδία – Στον εισαγγελέα οι δράστες

Την φρικτή δολοφονία του 54χρονου στα Μάλγαρα περιέγραψαν οι δύο δράστες σήμερα (11/5/2026) στον εισαγγελέα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης όπου και βρέθηκαν για να απολογηθούν. Οι έρευες στον Λουδία έχουν ξεκινήσει και πάλι για να βρεθεί η σορός του άτυχου άνδρα τον οποίο πέταξαν οι δράστες στον ποταμό μετά την δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την δολοφονία, οι δυο κατηγορούμενοι 43 και 44 ετών παραδέχτηκαν ότι αφού σκότωσαν τον 54χρονο στη Θεσσαλονίκη, έδεσαν το πτώμα του και κρέμασαν τούβλα πάνω του για να το πετάξουν στον ποταμό Λουδία.

Η δολοφονία έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (9/5/2026), όταν οι δύο συλληφθέντες συναντήθηκαν με το θύμα και ακόμα 2 Ρομά σε σπίτι στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης.



Τότε φέρεται πως οι 3 Έλληνες ξεκίνησαν να λογομαχούν, πιθανότητα για διαφορές που είχαν για ναρκωτικά, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να αρπάξει το όπλο που άνηκε στον δεύτερο της παρέας και να πυροβολήσει το θύμα στο κεφάλι.

Όπως μετέδωσε πρώτο το newsit.gr, τα όσα έγιναν, κατήγγειλε στους αστυνομικούς πολίτης, που είδε τους δύο δράστες να μεταφέρουν τη σορό του 54χρονου στο αυτοκίνητο. Μετά οι δράστες έδεσαν το θύμα με τούβλα και πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Παρά τις έρευνες της ΕΛΑΣ, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το πτώμα.