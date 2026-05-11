Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικους σε πάρκο

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 48χρονο στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά δύο έφηβους, 13 και 14 ετών, σε πάρκο, στην περιοχή της Τούμπας.

Όλα συνέβησαν το πρωί του περασμένου Σαββάτου (9/5/2026), όταν ο 48χρονος πλησίασε τους δύο ανήλικους σε πάρκο στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας τους πλησίασε και τους πρότεινε ανήθικες πράξεις, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης.

Στην καταγγελία προέβη η μητέρα ενός εκ των ανηλίκων, όταν ο γιος της της αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Ο 48χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.