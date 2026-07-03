Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο λιμενάρχης μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη ο Λιμενάρχης της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 49χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Βουλγαρία κατήγγειλε ότι ο 50χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και έτσι η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψή του το μεσημέρι της Πέμπτης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και θα οδηγηθεί στο ναυτοδικείο.
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