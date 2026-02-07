Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής για επικίνδυνη οδήγηση – «Έκαψε» κόκκινα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς

Στη σύλληψη ενός οδηγού μηχανής προχώρησαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής ( 07.02.2026), ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 31χρονος οδηγός της μηχανής στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίαση φαναριών και σηματοδότησης με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Μάλιστα, ο 31χρονος στο κέντρο της πόλης προκειμένου να ξεφύγει από τις αρχές ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.

Ο ίδιος παραβίασε, κατ’ επανάληψη, ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και άλλους οδηγούς.