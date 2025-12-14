Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αγνόησε τα σήματα και παρέσυρε μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση

Στη σύλληψη ενός ασυνείδητου οδηγού λεωφορείου προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη που έσπασε την προστατευτική μπάρα σιδηροδρομικής διάβασης.

Ο 53χρονος οδηγός του λεωφορείου δεν διέκοψε την πορεία του οχήματος, όταν αυτό πλησίασε στη σιδηροδρομική διάβαση που είχε φωτεινή σηματοδότηση, ηχητικά σήματα και κινητά φράγματα που λειτουργούσαν αυτόματα.

Με το λεωφορείο παρέσυρε τη μπάρα που εκείνη τη στιγμή κατέβαινε, καθώς στη διάβαση πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία. Το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες, εκ των οποίων ουδείς τραυματίστηκε.

Ο 53χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, ενώ το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.