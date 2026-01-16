Θεσσαλονίκη: Στο 0,41 η μέτρηση αλκοόλ στην 24χρονη που έπεσε πάνω σε 15 αυτοκίνητα

Θετική στο αλκοόλ βρέθηκε η 24χρονη που σήμερα τα ξημερώματα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της στη Θεσσαλονίκη, της προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη μέτρηση αλκοόλ στον αέρα που έγινε στην νεαρή οδηγό καταγράφηκαν 0,41 χιλιοστά γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα όταν το όριο είναι 0,25 χιλιοστά.

Έτσι εκτός την ποινή που αναμένεται να αντιμετωπίσει από την έδρα του αυτόφωρου δικαστηρίου, θα της επιβληθεί πρόστιμο της τάξεως των 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90 μέρες και ακινητοποίηση του οχήματός της.

Όλα έγιναν γύρω στις 4 το πρωί όταν η οδηγός μπήκε στο αυτοκίνητό της με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Η οδηγός προκάλεσε ζημιές σε 15 αυτοκίνητα και 2 επιχειρήσεις και όπως αποδείχθηκε ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη με Παπάφη στη Θεσσαλονίκη και όλη η περιοχή αναστατώθηκε.

Η μητέρα της 24χρονης ισχυρίζεται ότι η κόρη της είχε πιεί δύο μπύρες και ότι κόλλησε το γκάζι του αυτοκινήτου… «Η κόρη μου είχε βγει έξω μαζί με τρεις φίλες της, όπως όλα τα παιδιά, όλη η νεολαία. Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε, είχε πιεί ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή. Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, όμως ευτυχώς όλες είναι εντάξει και δεν υπήρξαν θύματα».



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/thessaloniki1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/thess-1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/thess-2.mp4

Η 24χρονη παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σε βαθμό πλημμελήματος. Πήρε αναβολή και η υπόθεση θα εκδικαστεί αύριο.

Πηγή newsit.gr