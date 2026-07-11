Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα – Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους

Στον εισαγγελέα αναμένεται να φτάσουν οι 3 συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ενώ συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιείται έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έχει συγκεντρωθεί μικρή ομάδα με μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, έπειτα από σχετικά καλέσματα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διμοιρίες των ΜΑΤ βρίσκονται έξω από τα δικαστήρια, εν αναμονή των τριών συλληφθέντων για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα.

Η Αντιτρομοκρατική έφτασε στους τρεις συλληφθέντες έπειτα από την ανάλυση βίντεο κατά την οποία εντόπισε το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών και την παρακολούθηση που φέρεται να είχε προηγηθεί στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και το DNA που φέρεται να εντοπίστηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας.

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν ένας 29χρονος και ένας 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του ως κρησφύγετο. Μάλιστα, το σπίτι του 24χρονου βρίσκεται μόλις 50 μέτρα μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Η 26χρονη συγκατηγορούμενή τους εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά, όπου είχε καταφύγει λίγες μέρες μετά την επίθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν ξεχωριστά τις δύο άλλες εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε κατοικίες του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη και του στελέχους της ΝΔ Ζήση Ιωακειμόβιτς, καθώς εκτιμούν πως είναι έργο μια δεύτερης ομάδας.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για αδικήματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χρήση εκρηκτικών, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.