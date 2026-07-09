Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 64χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της κωφής συζύγου του – «Με έχει χτυπήσει πολλές φορές»

Καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκισης ένας 64χρονος στη Θεσσαλονίκη για πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην 58χρονη σύζυγό τ του/

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, την οποία ούτε ανέστειλε ούτε μετέτρεψε σε χρηματική, αλλά αποφάσισε να την εκτίσει και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Το βίαιο περιστατικό που τον οδήγησε, με την αυτόφωρη διαδικασία, στη δικαστική αίθουσα έγινε τις προηγούμενες μέρες με αφορμή παρατήρηση που, όπως κατήγγειλε η παθούσα, έκανε στον σύζυγό της επειδή έβλεπε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Καθώς επρόκειτο για ζευγάρι κωφών η δίκη έγινε με τη συνδρομή διερμηνέως νοηματικής γλώσσας. «Δεν είναι πρώτη φορά. Με έχει χτυπήσει πολλές φορές. Πίνει αλκοόλ και με ταλαιπωρεί. Γίνεται βίαιος» κατέθεσε η 58χρονη, μέσω της διερμηνέως, ενώ για το επίδικο περιστατικό είπε: «Με έπιασε τα χέρια και πήγε να με πνίξει. Με κλώτσησε. Με δέρνει πολύ συχνά».

Απολογούμενος ο 64χρονος παραδέχθηκε μόνο ότι χτύπησε τη γυναίκα στα χέρια και ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό. «Είχαμε μια διαφωνία για μια βιντεοκλήση στο κινητό. Έγινε φασαρία».