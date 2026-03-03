Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 16χρονος για ληστεία, κλοπές, επιθέσεις και revenge porn

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 16χρονος για ληστεία, κλοπές και επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, είχε απασχολήσει τις αρχές για δεκάδες περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς.

Μετά την απολογία του την Τρίτη (03.03.2026) στον ανακριτή στη Θεσσαλονίκη, ο 16χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για το ίδιο άτομο που πριν μία εβδομάδα είχε συλληφθεί επειδή είχε σπρώξει μία έγκυο και στη συνέχεια καταγγέλθηκε από την τότε σύντροφό του 16 χρόνων για revenge porn και λίγες ημέρες νωρίτερα ο ίδιος είχε οδηγηθεί και πάλι στον ανακριτή για μία ληστεία μαζί με έναν συνομήλικό του. Και τις δύο φορές είχε αφεθεί ελεύθερος.

Αυτή τη φορά οδηγήθηκε στον ανακριτή για μία κλοπή ενός κοσμήματος από τον λαιμό (!) μίας κοπέλας.

Στις 28 Φεβρουαρίου συνελήφθη και μετά την απολογία του και αυτή τη φορά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Αρνήθηκε ότι πρόκειται για ληστεία, υποστήριξε ότι ήταν μία απλή κλοπή και δεν γνώριζε τις συνέπειες των πράξεών του.