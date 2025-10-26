Θεσσαλονίκη: Στην «φάκα» 35χρονος αλλοδαπός για για προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας

Ένας 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη για προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας και άλλα αδικήματα.

Συγκεκριμένα ο 35χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, καθώς είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από άλλη χώρα για διεξαγωγή προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης και άλλα αδικήματα.

Ο 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης με εντολή προσωρινής σύλληψης από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα αλλοδαπής Εισαγγελίας Πρωτοδικών και δυνάμει εντάλματος σύλληψης για τα αδικήματα της ληστείας, εξύβρισης, αντίστασης, και διεξαγωγής προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης.