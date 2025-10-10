Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Βαρδάρη – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10.10.2025) στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία οδό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, το τροχαίο προκλήθηκε όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στο ύψος του Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στον τραυματία, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω του ατυχήματος.

Σημειώνεται, ότι, δεν είναι η πρώτη φορά όπου στο συγκεκριμένο σημείο στον Βαρδάρη καταγράφεται ατύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί θανατηφόρο τροχαίο στο ίδιο σημείο.

Ένας οδηγός τζιπ οδηγούσε σε μονόδρομο, με συνέπεια να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με ένα άλλο αυτοκίνητο και ένας πατέρας που μετέφερε τα παιδιά του να χάσει τη ζωή του.