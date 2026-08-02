Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν περιπολικό και προκάλεσαν τροχαίο – Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από κλοπές μετασχηματιστών

Τρία άτομα ηλικίας 35, 37 και 45 χρόνων συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου (01.08.2026) μετά από καταδίωξη, για κλοπές μετασχηματιστών. Η ζημία που προκάλεσαν στο κράτος ξεπερνά το μισό εκατ. ευρώ ενώ για την υπόθεση αναζητείται ακόμα ένα άτομο.

Η κινηματογραφική καταδίωξη ξεκίνησε στην περιοχή του Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικοί είδαν αγροτικό όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή. Αν και ζήτησαν από τον οδηγό να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να αποφύγει την σύλληψη τόσο για την κλοπή του οχήματος όσο για τους μετασχηματιστές.

Ο 35χρονος επιβαίνοντας και μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, πυροβόλησε στο παρμπρίζ και το καπό του ενός υπηρεσιακού οχήματος ενώ ο οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Περαίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 2 άνθρωποι.

Και οι 2 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Το αυτοκίνητο των δραστών εν τέλει ακινητοποιήθηκε και οι επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή πεζή. Λίγη ώρα μετά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, προβάλλοντας όμως σθεναρή αντίσταση και τραυματίζοντας 3 αστυνομικούς.

Κατά την έρευνα του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό σειράς και φυσίγγιο εντός της θαλάμης, δύο φυσίγγια, πέντε κάλυκες, 12 πηνία χαλκού που αφαιρέθηκαν από μετασχηματιστές κατά το χρονικό διάστημα πριν τη σύλληψή τους από αγροτική περιοχή της Χαλκιδικής και πλήθος εργαλείων για την αφαίρεση των πηνίων.

Από την έρευνα προέκυψε πως από τις 20 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο, οι δράστες έχοντας συστήσει εγκληματική οργάνωσή, είχαν αφαιρέσει άλλους 96 μετασχηματιστές και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν επιπλέον έναν από αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας οικονομική ζημία στο δίκτυο διαχείρισης δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, τουλάχιστον 550.000 ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε, για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άνδρες ηλικίας 35, 37 και 45 χρόνων ενώ αναζητείται ακόμη ένας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, τροποποίηση σήμανσης όπλου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.