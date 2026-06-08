Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να σκοτώσει την αδελφή του και τον σκύλο της

Άνδρας στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μετά την απόπειρα να σκοτώσει την αδελφή του και τον σκύλο της.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής (07.06.2026) στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ο 24χρονος άνδρας μάλωσε και άσκησε βία στην 20χρονη αδελφή του. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 24χρονος προσπάθησε να σκοτώσει τον σκύλο όταν εκείνο επενέβη για να προστατεύσει την 20χρονη.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε έρευνα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν εις βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακριτική Αρχή.