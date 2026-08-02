Θεσσαλονίκη: Πολίτες κοιμούνται έξω από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

Παρελθόν θα αποτελούν από αύριο Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 η χρήση των παλιών ταυτοτήτων για ταξίδια στο εξωτερικό. Πλήθος κόσμου σπεύδει τις τελευταίες μέρες στα αστυνομικά τμήματα της χώρας προκειμένου να εκδώσει διαβατήρια με την παλιά τους ταυτότητα για να μπορούν να ταξιδέψουν, ενώ πρωτόγνωρες εικόνες σημειώθηκαν στο ΑΤ Τούμπας στην Θεσσαλονίκη.

Πολίτες της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν να περιμένουν στην ουρά έξω από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας από το βράδυ του Σαββάτου (01.08.2026), προκειμένου να προλάβουν να εκδώσουν το διαβατήριό τους. Πολλοί στήθηκαν στον δρόμο έχοντας μαζί καρεκλάκια, από τις 22:00 για να είναι μπροστά στην σειρά προτεραιότητας και να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία το πρωί.

Από τις 6 το πρωί, πριν ανοίξουν τα γραφεία του ΑΤ, δεκάδες πολίτες σχημάτισαν ουρές. Η έκδοση διαβατηρίων γινόταν μέχρι τις 14:30 το μεσημέρι.

Μέχρι πριν λίγες μέρες οι αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίου ήταν 60-70 ημερησίως, ενώ τον τελευταίο μήνα δεν πέφτουν από τις 200 την ημέρα. Η πίεση είναι μεγάλη ενώ τίθεται και θέμα ασφαλείας, καθώς όσοι μπαίνουν στο τμήμα, πρέπει και να ελέγχονται.

Η «κοσμοσυρροή» έξω από αστυνομικά τμήματα της χώρας είναι αποτέλεσμα της λήξης της προθεσμίας αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με τις νέες, καθώς βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού οι Έλληνες πολίτες πλέον δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό με αυτές.

Η αλλαγή οφείλεται στο γεγονός ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Έτσι, από αύριο οι παλιές, μπλε, πλαστικοποιημένες ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ούτε προς τις χώρες που ανήκουν στη Ζώνη Σένγκεν.

Έως 25 Σεπτεμβρίου ισχύουν οι παλιές ταυτότητες

Έχει δοθεί παράταση στην ισχύ των παλιών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Ωστόσο, για το διάστημα αυτό η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς.

Θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η παράταση που δόθηκε αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή.

Πώς να βγάλετε τη νέα ταυτότητα

Για να εκδώσετε τη νέα ελληνική αστυνομική ταυτότητα, θα πρέπει να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού μέσω του Gov.gr και να προσέλθετε αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα έχοντας μαζί σας τον κωδικό ραντεβού, την παλιά ταυτότητα (αν υπάρχει), ψηφιακή φωτογραφία (που συχνά λαμβάνεται απευθείας στην υπηρεσία) και τα απαραίτητα e-παράβολα.

Βασικά Δικαιολογητικά και Έγγραφα

Ο κωδικός του ψηφιακού ραντεβού από την πλατφόρμα.

Η παλιά ταυτότητα (εφόσον υπάρχει και δεν έχει χαθεί/κλαπεί).

Ψηφιακή φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνεται απευθείας στον χώρο της Αστυνομικής Αρχής.

Ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου ύψους 10,00€ για την έκδοση της νέας ταυτότητας (εκδίδεται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο).

Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50€ (κωδικός [2043] στο e-Παράβολο).

Ειδικές Περιπτώσεις

Για πρώτη φορά (ανήλικοι 12 ετών και άνω): Απαιτείται η παρουσία ενός γονέα ή του κηδεμόνα, καθώς και πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο/Κοινότητα (αναζητείται και αυτεπάγγελτα).

Σε περίπτωση απώλειας: Υπεύθυνη δήλωση που περιγράφει τις συνθήκες απώλειας και επιπλέον παράβολο 9,00€.

Σε περίπτωση κλοπής: Πρόσφατη βεβαίωση από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα που δηλώθηκε η κλοπή και επιπλέον παράβολο 9,00€.

Τι ισχύει σε περίπτωση μη έκδοσης νέας ταυτότητας

Η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας, δεν επηρεάζει προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας.

Οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου 2026, δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.