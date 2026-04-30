Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 9χρονο και τον εγκατέλειψε

Τροχαίο με εγκατάλειψη, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29.04.2026) στη Θεσσαλονίκη, όπου οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε ένα παιδί 9 χρόνων και στη συνέχεια το εγκατέλειψε στο σημείο.

Το τροχαίο έγινε σε περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, ο οδηγός χτύπησε και παρέσυρε τον ανήλικο και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

Ο 9χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οδηγού.

Λίγη ώρα μετά, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν ως οδηγό έναν 27χρονο και τον συνέλαβαν.

Πηγή newsit.gr

