Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο τελευταίος επιζών του Άουσβιτς, Χάιντς Κούνιο

Έφυγε από τη ζωή o τελευταίος άντρας από την Θεσσαλονίκη, που επέζησε από το Άουσβιτς, Χάιντς Κούνιο.

Ο Χάιντς Ντάριο Κούνιο (Heinz Dario Kounio) ήταν ένας από τους ελάχιστους Έλληνες Εβραίους της Θεσσαλονίκης που επιβίωσαν από το στρατόπεδο συγκέντρωσης και θανάτου του Άουσβιτς-Μπίρκεναου κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Συνελήφθη σε ηλικία 15 ετών το 1943 και μεταφέρθηκε στο Άουσβιτς, όπου έλαβε τον αριθμό 109565.

«Δεν υπάρχουν λόγια… Σήμερα έφυγε ο πατέρας μας για το μεγάλο ταξίδι, αφήνοντας μια μεγάλη κληρονομιά σε όλους μας, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και κοινωνία. Ο τελευταίος πια Θεσσαλονικιός άνδρας επιζών από το Άουσβιτς», αναφέρει σε ανάρτηση της η κόρη του, Χέλλα Ματαλόν.

«Αφιέρωσε τη ζωή του με πάθος στη διατήρηση της μνήμης. Δεν θα βγει ποτέ από την καρδιά μας. Η καρδιά μας είναι πολύ βαριά», υπογραμμίζει.

Ο Χάιντς Κούνιο έζησε τη φρικιαστική εμπειρία της μεταφοράς του στο Άουσβιτς- Μπιρκενάου, στις 16 Μαρτίου του 1943, σε ηλικία μόλις 16 ετών. “Εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμασταν στην πρώτη αποστολή, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Φτάνοντας στον προορισμό, ζαλισμένοι και εξασθενημένοι, αντικρίσαμε μία εικόνα που παρέπεμπε στην “Κόλαση” του Δάντη. Μαύρος καπνός έβγαινε από τα φουγάρα, άγριες φωνές ακούγονταν από παντού, σκυλιά γάβγιζαν και πυκνό σκοτάδι κάλυπτε τα πάντα. Τότε κατάλαβα ότι κάτι κακό θα μας συνέβαινε” έλεγε, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το 2009.

Κατάφερε να σωθεί κυρίως χάρις στην άπταιστη γνώση της γερμανικής γλώσσας, υπομένοντας επί δύο χρόνια τα δεινά της απάνθρωπης ναζιστικής μηχανής θανάτου. Στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του “Έζησα τον θάνατο”, ο Χάιντς Κούνιο κατέγραψε τον ζόφο του Ολοκαυτώματος, όπως ο ίδιος τον βίωσε.

Ο Χάιντς Κούνιο ήταν γνωστός για την εξαιρετικά σημαντική προφορική του μαρτυρία σχετικά με τη γκετοποίηση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, τη μεταφορά τους με τα τρένα του θανάτου και τις απάνθρωπες συνθήκες στο στρατόπεδο. Όταν απελευθερώθηκε τον Μάιο του 1945, η κατάστασή του ήταν σωματικά τραγική, καθώς δεν μπορούσε να περπατήσει μόνος του.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι «ο άνθρωπος νικά το θάνατο με το να μιλά και να προσφέρει». Αποτελούσε μια ζωντανή μνήμη της ιστορίας, καταγράφοντας τις εμπειρίες του για να μην ξεχαστούν τα εγκλήματα του ναζισμού.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης για την απώλεια του Χάιντς Κούνιο

«Ο Χάιντς Κούνιο, αυτή η εμβληματική προσωπικότητα, ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες του Άουσβιτς, δεν είναι πλέον κοντά μας», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά με σεβασμό ένα κομμάτι της Ιστορίας της, τον συμπολίτη μας που μετέφερε στις νεότερες γενιές τη φριχτή αλήθεια του Ολοκαυτώματος. Μια αλήθεια που δεσμευόμαστε πως δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί» τόνισε