Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που έμαθε καθυστερημένα ότι είχε καρκίνο – «Το κρίμα στον λαιμό τους»

Ύστερα από έναν ατελείωτο Γολγοθά, ο Θωμάς Πουλιόπουλος, ο 55χρονος αστυνομικός που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ότι έπασχε από καρκίνο, έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Η υπόθεση του άτυχου αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη, είχε ανοίξει τον «ασκό του Αιόλου» για το στρατιωτικό νοσοκομείο, με τις καταγγελίες για παρόμοιες υποθέσεις να βγαίνουν στο φως η μία μετά την άλλη.

«Το κρίμα στον λαιμό τους», λέει συγκλονισμένος ο νομικός συμπαραστάτης του Θωμά Πολυλιόπουλου, Νίκος Διαλυνάς στο Thesspost.gr και προσθέτει:

«Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για τον θάνατό του και γι’ αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Εκτός από τους συγγενείς του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στον Γολγοθά του, ο μόνος που μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή του είναι ο υπουργός Άμυνας κ. Δένδιας. Οι υπόλοιποι να είναι βέβαιοι ότι θα μας βρουν μπροστά τους και αυτό αποτελεί προσωπική υπόσχεση δική μου και του γραφείου μου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Από την πλευρά της η δικηγόρος Άρτεμις Διαλυνά επισήμανε τα εξής: «Είναι τραγικό να χάνεται μία ζωή τόσο άδικα εν έτει 2026 από καθυστερημένη διάγνωση. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια και θα παλέψουμε για τη δικαίωση της μνήμης του. Πραγματικά λυπάμαι γιαυτόν τον άνθρωπο και για την οικογένειά του. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζει δυναμικά».

Συντετριμμένος και ο δικηγόρος Νάσος Διαλυνάς τόνισε:

«Εκφράζω και εγώ με τη σειρά μου τα βαθύτατα συλλυπητήρια. Θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την έκφραση που είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις του αλλά και σε μένα προσωπικά όταν ήρθε στο γραφείο μας: «Με εκτέλεσαν». Είναι απαράδεκτο όλο αυτό που συνέβη. Ενας άνθρωπος αστυνομικός, που υπηρέτησε το σώμα με αξιοπρέπεια και προθυμία, να οδεύει προς το θάνατο από ένα ιατρικό λάθος, σε νεαρή ηλικία και με πολύ επίπονο τρόπο. Το ακόμη όμως πιο τραγικό είναι ότι αν όλα γινόντουσαν σωστά και όπως έπρεπε, ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο θα ζούσε αλλά μπορεί ακόμη και να είχε ιαθεί. Για μας τώρα όλα ξεκινούν και θα αγωνιστούμε για να μην υπάρξουν τέτοια συμβάντα ξανά».

Το χρονικό

Τον Οκτώβριο του 2025, ο 55χρονος είχε μιλήσει στο ThessPost.gr για την κατάσταση της υγείας του, που ολοένα και χειροτέρευε. «Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή, καθώς έπαθα ειλεό. Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές».

Η εμφάνιση του ειλεού επιβάρυνε σημαντικά την ήδη κλονισμένη λόγω του καρκίνου και των χημειοθεραπειών υγεία του και αναγκάστηκε να νοσηλευτεί για έξι ημέρες στο νοσοκομείο. Όπως μάλιστα είχε πει και ο ίδιος, κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι ήρθε το τέλος.

«Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Έφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες όμως ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω».

Παρόλα αυτά δεν είχε χάσει το κουράγιο να αγωνιστεί για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσής του αν και γνώριζε ότι έχει απέναντί του ένα ολόκληρο σύστημα.

«Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω όμως κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι», είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Πουλιόπουλος.