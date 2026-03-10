Θεσσαλονίκη: Πέθανε από εγκεφαλικό καθηγήτρια Αγγλικών – Καταγγελίες για πιέσεις και bullying

Θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, η είδηση του θανάτου της εκπαιδευτικού και καθηγήτριας Αγγλικών Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (07.03.20260, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η καθηγήτρια νοσηλευόταν από την Κυριακή 1 Μαρτίου στη ΜΕΘ του Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Το γεγονός ότι η εκπαιδευτικός νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ αλλά και η είδηση του θανάτου της, προκάλεσαν καταγγελίες στα social media, σύμφωνα με τις οποίες το τελευταίο διάστημα η 57χρονη αντιμετώπιζε έντονη πίεση στον επαγγελματικό της χώρο και το εγκεφαλικό επεισόδιο ήρθε μετά από την παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα να διδάξει.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναρτήσεις, η εκπαιδευτικός αντιμετώπιζε δύσκολες καταστάσεις εκφοβισμού μέσα στη σχολική τάξη από μαθητές.

Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση, διαψεύδοντας ότι τα παιδιά ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια και σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τους μαθητές. Όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι γονείς του σχολείου: «Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ ,οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών.

Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους για την προστασία των μαθητών ,των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδής, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές.

Με εκτίμηση

Οι γονείς»

Ξεσπά ο σύντροφός της

O σύντροφος της άτυχης καθηγήτριας, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψε έναν άνθρωπο φιλομαθή και αγάπη για τη δουλειά της, ενώ κατηγόρησε τους συναδέλφους της άτυχης γυναίκας.

«Δυστυχώς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους μαθητές, είναι και στις διευθύνσεις των σχολείων και στη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Το μόνο που μπορώ να σας ανακοινώσω, θέλω να σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας, είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι, η οικογένειά της και εγώ, να κινηθούμε νομικά εναντίον οποιουδήποτε υπεύθυνου. Μιλάμε για μια σπουδαία εκπαιδευτικό, καταπληκτικό άνθρωπο, ευαίσθητο, από οικογένεια με αρχές, και άνθρωπο της ουσίας, με ήθος, με αξιοπρέπεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τέσσερις ξένες γλώσσες με πτυχία. Ήταν διερμηνέας. Γνώριζε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, με πτυχίο.

Ήταν ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν. Ήταν στη δεύτερη χρονιά στην ιταλική φιλολογία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ανέβασε το μέσο όρο εισαγωγής στην ιταλική φιλολογία με το γραπτό της. Με πολλές ευαισθησίες, και, και, με τεράστια ενσυναίσθηση. Το θέμα το σημαντικό, πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι δυστυχώς, σας το λέω αυτό μέσα από την καρδιά μου, δυστυχώς είναι οι συνάδελφοί της».