Θεσσαλονίκη: Ο ΟΣΕ διαψεύδει τα δημοσιεύματα για το τρένο προς Λάρισα – «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή»

Διαψεύδει ο ΟΣΕ τα δημοσιεύματα μου μιλούν για «λάθος» στην πορεία του τρένου που εκτελούσε τη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα, χαρακτηρίζοντάς τα ως «ψευδή». Όπως ανακοίνωσε «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή».

Όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, το τρένο που εκτελούσε την διαδρομή Θεσσαλονίκη – Λάρισα ήταν σε λάθος πορεία για αρκετά χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή του πριν επιστρέψει στην κανονική πορεία του, κάτι που ο ΟΣΕ αρνείται κατηγορηματικά, αναφέροντας ότι η κατάσταση ήταν πλήρως ελεγχόμενη και το μόνο λάθος που έγινε είναι ότι δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα οι επιβάτες για την αλλαγή.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΟΣΕ λέει ότι: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές.

Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας.

Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας.

Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής στη Σίνδο όπως και 80% του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης».

Η δηλώσεις του γενικού γραμματέα των εργαζομένων ΟΣΕ

Ο Νίκος Τσικαλάκης, γενικός γραμματέας των εργαζομένων, ανέφερε πως: «Το χθεσινό συμβάν ήταν σε ελεγχόμενο πεδίο. Ο χώρος από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Πλατύ ελέγχεται από τηλεδιοίκηση και τα φωτοσήματα λειτουργούν κανονικά. Από τον σταθμό της Θεσσαλονίκης έως και τη Σίνδο και λίγο πιο μετά γίνονται εργασίες ανακαίνισης της γραμμής. Από αυτό προέκυψε ένα πρόβλημα στον μηχανισμό της αλλαγής».

«Οι συνάδελφοι το διαπίστωσαν έγκαιρα, άφησαν τον τρένο να περάσει μπροστά από τον σταθμό και το παλινδρόμησαν με φορά προς τη Θεσσαλονίκη, ώστε οι επιβάτες του προαστιακού να κατέβουν στο κρηπίδωμα με ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η ασφάλεια των επιβατών γιατί αν σταματούσε στο σημείο που βρισκόταν δεν υπήρχε κρηπίδωμα ώστε να κατέβουν οι επιβάτες» ανέφερε για το πως διαχειρίστηκαν το συμβάν.

Ο ίδιος καθησύχασε λέγοντας ότι η κατάσταση ήταν πλήρως ελεγχόμενη και δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία. «Άρα ήταν μία ελεγχόμενη παλινδρόμηση του συρμού ώστε οι επιβάτες να κατέβουν με ασφάλεια λόγω του τεχνικού προβλήματος που υπήρχε. Μπήκε σε γραμμή γιατί υπήρχε πρόβλημα στην αλλαγή».

Για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα είπε ότι «Θα πραγματοποιηθεί και ανάλογη έρευνα από τα κλιμάκια του ΟΣΕ για να δουν ποιο ήταν το πρόβλημα στον συγκεκριμένο μηχανισμό που παρουσιάστηκε τελευταία στιγμή».