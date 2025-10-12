Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με την μηχανή του και τον εγκατέλειψε

Για τροχαίο με εγκατάλειψη κατηγορείται πλέον ένας οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη που παρέσυρε αστυνομικό με την μηχανή του και τράπηκε σε φυγή.

Το τροχαίο έγινε το βράδυ του Σαββάτου (11.10.2025) γύρω στις 22:20, κοντά στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Τότε ο οδηγός ταξί «βρήκε» την μπροστινή ρόδα της μηχανής του αστυνομικού με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στον δρόμο. Από την πρόσκρουση, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Ο οδηγός ταξί στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην αστυνομία.

Πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ αναφέρουν πως πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και επέβαινε στη μηχανή η οποία δεν είχε διακριτικά που θα μπορούσαν να προδώσουν το επάγγελμά του.