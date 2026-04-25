Θεσσαλονίκη: Οδηγός μηχανής έτρεχε με 100 χλμ πάνω από το όριο – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 7.000 ευρώ

Με 150 χλμ την ώρα, σε δρόμο της Θεσσαλονίκης με όριο ταχύτητας τα 50 χλμ, έτρεχε οδηγός μηχανής ο οποίος συνελήφθη ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 7.000 ευρώ.

Το αδιανόητο περιστατικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής (24.04.2026) με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τον οδηγό μηχανής να τρέχει στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης με 150 χλμ την ώρα.

Αμέσως ξεκίνησε η καταδίωξή του και συνελήφθη ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Του επιβλήθηκε ήδη πρόστιμο 7.000 ευρώ ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για δύο μήνες και οι πινακίδες κυκλοφορίας της μηχανής.