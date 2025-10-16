Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή της Θέρμης

Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντόπισαν υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η οβίδα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Χάψα και Μανδηλαρά στη Θέρμη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα grtimes.gr και thestival.gr, το πολεμικό βλήμα χρονολογείται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η οβίδα βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιούσαν υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να προβεί με ασφάλεια στην απομάκρυνση του πυρομαχικού.

Για προληπτικούς λόγους, η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να μην πλησιάζουν.