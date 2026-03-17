Θεσσαλονίκη: «Ξαφνικά τον άρπαξε και τον έριξε κάτω» λέει αυτόπτης μάρτυρας για το άγριο ξύλο μεταξύ οδηγού ΟΑΣΘ και πολίτη που στάθμευσε παράνομα

Ένα ακραίο περιστατικό σημειώθηκε χθες Δευτέρα (16.3.26) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ πιάστηκε στα χέρια με οδηγό αυτοκινήτου που είχε σταθμεύσει παράνομα, προκαλώντας κυκλοφοριακό μπλοκάρισμα.

Το βίντεο που κυκλοφορεί από τον άγριο καβγά του οδηγού του ΟΑΣΘ με άλλον οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δείχνει μόνο την κορύφωση της έντασης και όχι όλη την εξέλιξη του επεισοδίου.

Αυτόπτης μάρτυρας που ήταν στο σημείο περιέγραψε στο newsit.gr τι συνέβη:

«Ήμουν εκεί εκείνη την ώρα, ήταν μεσημεράκι. Είχε σταματήσει ένα Ι.Χ. έξω από ένα κατάστημα με καλλυντικά. Φαινόταν ότι ο οδηγός δεν ήταν ντόπιος και δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται αυστηρά το παρκάρισμα σε εκείνο το σημείο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πίσω από το όχημα έφτασε το λεωφορείο και άρχισε να κορνάρει επανειλημμένα, προκαλώντας την αντίδραση του οδηγού του ΙΧ. «Στη συνέχεια κατέβηκε από το αυτοκίνητο, ζητώντας εξηγήσεις, μάλλον γιατί δεν ήξερε τι ισχύει στο σημείο. Ξαφνικά, χωρίς να το περιμένω, κατέβηκε και ο οδηγός του λεωφορείου και τον άρπαξε, τον σήκωσε και τον έριξε κάτω», πρόσθεσε

Ένα δεύτερο άτομο προσπάθησε να παρέμβει χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η ένταση εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς, στη μέση του δρόμου.

Ο ίδιος μάρτυρας τόνισε ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι σπάνια. «Τέτοιες εικόνες τις βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα, είτε για μια διάβαση, είτε για ένα στοπ, είτε για το παραμικρό», σχολίασε, δίνοντας το πλαίσιο της καθημερινής έντασης στους δρόμους της πόλης.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΘ, Γιάννης Δήμκας, μιλώντας στο newsit.gr, περιέγραψε το παρασκήνιο του επεισοδίου. «Το περιστατικό ξεκίνησε όταν η λεωφορειολωρίδα ήταν κλειστή. Ήταν μια δύσκολη μέρα, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς ήταν κλειστός και ο περιφερειακός», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταση άρχισε όταν ο οδηγός του λεωφορείου κορνάρισε το ΙΧ για να απομακρυνθεί. «Ο οδηγός του ΙΧ κατέβηκε και άρχισε διαπληκτισμό… Όταν ο συνάδελφος τον απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία, η ένταση αυξήθηκε»,

Ο καθοριστικός παράγοντας, όπως σημείωσε, ήταν η απόφαση του οδηγού του λεωφορείου να κατέβει από το όχημα. «Το βασικό λάθος του συναδέλφου ήταν ότι κατέβηκε από το λεωφορείο… Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κατεβαίνεις ποτέ, αλλά καλείς την Τροχαία», τόνισε

Μετά το περιστατικό, ο οδηγός του λεωφορείου τέθηκε σε διαθεσιμότητα και κλήθηκε σε πειθαρχικό έλεγχο, με ενδεχόμενο απόλυσης. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε υπερβολικό ένα τέτοιο μέτρο, υπογραμμίζοντας στο newsit.gr: «Η αντίδραση του συναδέλφου ήταν λανθασμένη, όμως η βία δεν είναι λύση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ. Οι οδηγοί οφείλουν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις με ψυχραιμία».

