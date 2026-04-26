Θεσσαλονίκη: Νεκρός 36χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα 36 χρόνων να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 26.04.2026 στο Δερβένι, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη.

Κάτω από συνθήκες που δεν είναι γνωστές, η μηχανή που οδηγούσε ο 36χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 58χρονος.

Ο 36χρονος οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου και δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.

Λόγω του τροχαίου στο σημείο είχαν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων ενώ η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί πλέον.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Απογευματινές ώρες σήμερα (26-04-2026) στην Εγνατία Οδό (ύψος Δερβενίου) με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου και κατέληξε.

Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής».