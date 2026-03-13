Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος στην Καλαμαριά – Τον μαχαίρωσαν άγνωστοι

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στη Θεσσαλονίκη με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του.

Ενας 20χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Αργοναυτών.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση περίπου στις 10 το βράδυ για νεαρό άνδρα ο οποίος βρέθηκε αιμόφυρτος στον δρόμο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άγνωστος ή άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με τον 20χρονο, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομία και διασώστες του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεκρός ανήκει στην ομάδα των αυτόκλητων τιμωρών που δρούσε στην Θεσσαλονίκη.

