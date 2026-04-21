Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας σε εγκαταλειμμένο σπίτι, ιατροδικαστής στο σημείο

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη. Άνδρας ηλικίας 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός στις 4 το απόγευμα της Τρίτης (21.04.2026) σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον 50χρονο νεκρό άνδρα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Άνω Πόλης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για άστεγο, που βρήκε αιφνίδιο θάνατο, ενώ φαίνεται ότι η σορός του ήταν εκεί ίσως και δύο εβδομάδες.

Επί τόπου έχει σπεύσει δύναμη της αστυνομίας, που απέκλεισε τον χώρο.

Στο σημείο βρίσκεται και ιατροδικαστής.

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Πηγή newsit.gr

