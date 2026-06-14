Θεσσαλονίκη: Νέο ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο του κόσμου

Εκατοντάδες πολίτες χόρεψαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης διεκδικώντας το ρεκόρ Γκίνες, το οποίο και έσπασαν!

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (14.06.2026) όπου εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών χόρεψαν ζεϊμπέκικο, με στόχο να σπάσουν το ρεκόρ Γκίνες που είχε η Κύπρος με 754 συμμετέχοντες.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της ΕΕΝΑΣΔ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η προσπάθεια δεν στοχεύει μόνο στην επίτευξη μιας παγκόσμιας διάκρισης, αλλά και στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της στήριξης των ατόμων που ζουν με άνοια και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, φιλοδοξεί να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας, μνήμης, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Οι συμμετέχοντες δεν χρειαζόντανε να έχουν κάποια επαγγελματική εμπειρία, αφού την χορογραφία την μάθαινες επί τόπου.