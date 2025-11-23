Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο με τους Ρομά που άδειαζαν σπίτια και εταιρείες – Δήλωναν πως ζούσαν με επιδόματα

Ασταμάτητοι οι 4 Ρομά που έκαναν διαρρήξεις σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς και Πέλλα, «χτυπώντας» σπίτια, εταιρείες, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα, αδειάζοντας τα χρηματοκιβώτια και παίζοντας την λεία τους σε καζίνο.

Νέα βίντεο από την δράση τους έρχονται στο φως, δείχνοντας τον τρόπο που χτυπούσαν, τον συντονισμό και τη συμπεριφορά τους. Μετά από μεγάλη αστυνομικοί επιχείρηση, οι 4 Ρομά ηλικίας 47, 36, 41 και 34 χρόνων συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Πέμπτη και κατηγορούνται για πλήθος διαρρήξεων, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, φθορές κλπ.

Σε ένα από τα βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα φαίνονται με δρεπάνι να χτυπούν με μανία χρηματοκιβώτιο μήπως και το ανοίξουν. Στη συνέχεια σπάνε το γραφείο για να το «απεγκλωβίσουν», το φορτώνουν και τρέπονται σε φυγή.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/egklimatiki-organwsi-thessaloniki-teaser.mp4

Σε άλλα πλάνα φαίνονται με τη χρήση εργαλείων να ανοίγουν πόρτα λες και είναι ξεκλείδωτη. Μέσα σε δευτερόλεπτα έχουν εισβάλει στην εταιρεία και ξεκινούν να ψάχνουν με προσοχή την λεία τους.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/roma-egklhmatikh-organwsh.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/roma-egklhmatikh-organwsh1.mp4

Ο τρόπος δράσης τους

Οι Ρομά επέλεγαν πάντα βραδινές ή πρώτες πρωινές ώρες να ανοίξουν τους στόχους τους που ήταν σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς και Πέλλα.

Τότε, με την χρήση εργαλείων παραβίαζαν τις πόρτες και έκλεβαν χρυσαφικά, χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Πολλές ήταν και οι φορές που σήκωσαν ολόκληρα χρηματοκιβώτια.

Όσον αφορά το modus operandi, δηλαδή τη μέθοδό τους:

χρησιμοποιούσαν επιβατικά οχήματα τύπου τζιπ, ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών, που μπορούσαν να κινηθούν σε δύσβατες περιοχές, επιλέγοντας απομακρυσμένα σημεία και καταστήματα,

αφαιρούσαν αγροτικά οχήματα από εταιρείες – επιχειρήσεις, τα οποία χρησιμοποιούσαν σε άλλες διαρρήξεις – κλοπές,

διαμόρφωναν κατάλληλα δρομολόγια, για την ασφαλή προσέγγιση και διαφυγή τους,

χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα εργαλεία διάρρηξης,

λάμβαναν μέτρα αποφυγής εντοπισμού, όπως η καταστροφή ή αφαίρεση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η χρήση διαφορετικών οχημάτων,

υπέκλεπταν ασυρματικές επικοινωνίες, προκειμένου να λαμβάνουν μέτρα αντιπαρακολούθησης και να προστατεύουν τη δράση τους,

χρησιμοποιούσαν οχήματα που οι ιδιοκτήτες δεν είχαν καταχωρήσει σε δημόσιους φορείς με στόχο την αποφυγή σύνδεσης των οχημάτων με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους, ως εξής:

Ο 47χρονος και ο 36χρονος ήταν υπεύθυνοι για την ανεύρεση «κατάλληλων» οχημάτων που θα χρησιμοποιούνταν στη δράση της εγκληματικής ομάδας και, χάρη στις ιδιαίτερες ικανότητές τους στην οδήγηση, αναλάμβαναν τη χρήση των «επιχειρησιακών» οχημάτων. Παράλληλα φρόντιζαν για τη φύλαξη και τον σχολαστικό καθαρισμό τους, ώστε να μην παραμένουν ίχνη.

Ο 41χρονος και ο 34χρονος είχαν αποκλειστικό επιχειρησιακό ρόλο κατά την εκτέλεση των εγκλημάτων, αναλαμβάνοντας τη διάρρηξη εταιρειών και οικιών, καθώς και την αφαίρεση χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, όπως χρυσαφικά, από το εσωτερικό τους.

Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως κανένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν έχει έσοδα από εργασία ή άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων.

Επίσης, αν και διέμεναν σε σπίτια, δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», παρά το γεγονός ότι καθένας απ’ αυτούς διατηρούσε πάνω από ένα αυτοκίνητο. Εκτός αυτού έκαναν συχνές επισκέψεις σε καζίνο όπου έπαιζαν τα όσα είχαν κλέψει νωρίτερα.

Μέχρι τώρα έχουν εξιχνιαστεί 16 διαρρήξεις εταιρειών, 2 σπιτιών, 2 αυτοκινήτων. Όλες τελέστηκαν από την 1η Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου 2025.

Η λεία τους ξεπερνά τα 298.400 ευρώ.

Από τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους αλλά και σε κτίριο που χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1930 ευρώ

2 φορητοί πομποδέκτες,

βάση φόρτισης πομποδεκτών,

γάντια χειρός εργασίας,

διάφορα εργαλεία, φακούς χειρός και κεφαλής, είδη ρουχισμού, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ανωτέρω πράξεων,

πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων,

6 μεταλλικά δοχεία χωρητικότητας πέντε λίτρων, με ελαιόλαδο,

μπαταρίες, βάση φόρτισης μπαταριών και

πλήθος καμερών

Επίσης, κατασχέθηκαν 4 οχήματα που χρησιμοποιούσαν πριν και μετά τις διαρρήξεις τους.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις αρχές για παρόμοιες πράξεις. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί συνολικά 49 δικογραφίες ενώ σε όλους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.