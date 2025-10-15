Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων και άρπαξαν 47 iphones αξίας πάνω από 52.000 ευρώ

Μπούκαραν σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων, έκλεψαν 47 iphone και εξαφανίστηκαν – Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε λεία αξίας 52.000 ευρώ.

Όλα έγιναν στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης (15.10.2025) σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων στη Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο άγνωστοι άνδρες, φορώντας κράνη μοτοσικλέτας στο κεφάλι τους, εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή πιστολιού κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων μάρκας iPhone με συνολική αξία 52.000 ευρώ.

Αμέσως μετά οι ληστές τράπηκαν σε φυγή με τη μοτοσυκλέτα που είχαν σταθμεύσει κοντά στο κατάστημα.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστώ

