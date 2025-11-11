Θεσσαλονίκη: Με τρακτέρ έξω από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης οι αγρότες – «Ο υπουργός ήταν εδώ και έφυγε, θέλουμε να τον δούμε»

Με 21 τρακτέρ και έξι αγροτικά αυτοκίνητα έχουν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Τρίτης (11.1.25).

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που έχουν φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τις αποζημιώσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Οι αγρότες παραμένουν έξω από το υπουργείο και ζητούν να συναντηθούν με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.



«Ήρθαμε για σοβαρά θέματα για να δώσουμε τα αιτήματά μας στην κυβέρνηση και ο υπουργός το έσκασε από την πίσω πόρτα. Εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν τον δούμε», είπε ο αγρότης Βασίλης Μαυροσκάς.

Όπως εξήγησαν συνεργάτες του υπουργού στους αγρότες, ο Κώστας Γκιουλέκας βρίσκεται από χθες Δευτέρα στη Θράκη συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

