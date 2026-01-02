Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος χτύπησε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στο κέντρο της πόλης

Χειροπέδες σε έναν μεθυσμένο άνδρα πέρασαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου, ο οποίος χτύπησε και τραυμάτισε, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, ηλικιωμένο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο 31 ετών άνδρας, που ήταν εμφανώς μεθυσμένος επιτέθηκε στον 79χρονο στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο δεν γνώριζε, χτυπώντας τον με τα χέρια, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Το θύμα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.