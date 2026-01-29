Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα – Καταστράφηκαν 2 αυτοκίνητα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29.01.2026) στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε μάντρα με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη μάντρα που βρίσκεται στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς 2 αυτοκίνητα.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί σε άλλα οχήματα ή σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.