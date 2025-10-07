Θεσσαλονίκη: «Μαϊμού» αστυνομικοί βγήκαν περιπολία αλλά έπεσαν πάνω σε αστυνομικό

Πολύ άτυχοι αποδείχθηκαν τρεις νεαροί στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι αποφάσισαν να παραστήσουν τους αστυνομικούς αλλά έπεσαν πάνω σε αληθινό αστυνομικό.

Οι τρεις νεαροί από 19 έως 21 ετών έβαλαν έναν φάρο πάνω στο αυτοκίνητό τους και βγήκαν για… περιπολία τα ξημερώματα της Τρίτης (07/10/25) στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης.

Βρήκαν το πρώτο θύμα τους και αποφάσισαν να του κάνουν έλεγχο… Όμως, εκείνος ήταν αστυνομικός!

Όταν οι «Άβερελ» απατεώνες το κατάλαβαν τράπηκαν σε φυγή, αλλά λίγο πιο κάτω συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Στο αυτοκίνητο που ανήκει στον έναν από τους τρεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο φάρος, όπως επίσης ένα ρόπαλο κι ένα μαχαίρι. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παράβαση του νόμου περί όπλων.