Θεσσαλονίκη: Μία καταδίκη και δύο αθωώσεις για τη φωτιά στο Φίλυρο όπου κάηκαν 22 στρέμματα δάσους

Ένα άτομο καταδικάστηκε και δύο αθωώθηκαν σήμερα Παρασκευή (19.6.26) για τη φωτιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων στη Θεσσαλονίκη, καίγοντας συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης.

Για τη φωτιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης κατηγορούνταν για εμπρησμό από αμέλεια, τρεις άνδρες- μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στηθαίου.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, καταδίκασε σε φυλάκιση 2 μηνών, με αναστολή, τον χειριστή του τροχού, αθωώνοντας τους άλλους δύο, μεταξύ των οποίων, τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.