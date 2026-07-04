Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο κύκλος των υπόπτων για τις εμπρηστικές επιθέσεις – Ψάχνουν απαντήσεις στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών

Στα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών ψάχνουν τις απαντήσεις τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, ώστε να βρεθούν στοιχεία που θα προδώσουν την ταυτότητα των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν τους ίδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς και στις 3 πολυκατοικίες των στελεχών της ΝΔ, στη Θεσσαλονίκη. Αποτελούνταν από γκαζάκι, πλαστικό μπουκάλι, εύφλεκτο υγρό, κομμάτια παραφίνης και προσάναμα τζακιού και μονωτικές ταινίες. Ο ένας από τους 3 ήταν αρκετός για να τραυματίσει θανάσιμα την Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Κάποιες από τις μονωτικές ταινίες που χρησιμοποιήθηκαν έμειναν ανέπαφες μετά την έκρηξη, με τις αρχές να εκτιμούν πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βρεθούν πάνω τους DNA ή τα αποτυπώματα των δραστών.

Στο μεταξύ η αστυνομία εξετάζει προσεκτικά τα βίντεο ντοκουμέντο στα οποία φαίνεται ένας μαυροντυμένος άνδρας να τοποθετεί τον εμπρηστικό μηχανισμό, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.

Δείτε το νέο βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη:



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Κλείνει ο κύκλος των υπόπτων

Αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τις εμπρηστικές επιθέσεις, φέρεται να ρίχνουν την προσοχή τους σε ένα στενό κύκλο αντιεξουσιαστών, περίπου 10 ατόμων.

Όπως φαίνεται από την έρευνα, στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 2 άτομα τα οποία φέρεται να είναι γνωστά στις αρχές.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ εκτιμούν πως πέρα από τους 2 αναφερόμενους, στην ομάδα συμμετείχαν άλλοι 2 «τσιλιαδόροι» και οι «στρατολογητές» τους.

Ήδη έχει ζητηθεί άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να «σαρωθούν» οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και να διαπιστωθεί από ποια κινητά εξέπεμψαν σήμα, στα σημεία των εμπρηστικών επιθέσεων.

Αξιωματικός της Αντιτρομοκρατικής μιλώντας στην «Βραδινή» ανέφερε πως οι εμπρηστές είχαν σχεδιάσει τις επιθέσεις καθώς γνώριζαν πως τα συγκεκριμένα σπίτια δεν είχαν αστυνομική φύλακη.

Πηγές της πυροσβεστικής εκτιμούν μάλιστα πως το μοιραίο λάθος στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα έγινε όταν αποφάσισαν να τοποθετήσουν τον εμπρηστικό μηχανισμό κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο άρπαξε φωτιά. Στα σπίτια των

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, τις επόμενες ώρες αναμένονται περισσότερα κρίσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.