Καταγγελία για διάρρηξη τύπου ριφιφί στο μεσιτικό γραφείο που διατηρεί στη Θεσσαλονίκη έκανε ο ιδιοκτήτης του, σήμερα Τρίτη (5.5.26).

Οι δράστες της διάρρηξης εισέβαλαν στο μεσιτικό γραφείο στην ανατολική Θεσσαλονίκη από την πίσω πλευρά του κτιρίου και όπως καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης έκαναν ζημιές και αφαίρεσαν λιγότερα από 1.000 ευρώ. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ποσό που έφτανε τις 300.000 ευρώ.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/05/diarrixi-thessaloniki1.mp4

«Μέσα στο τριήμερο, βράδυ, υπήρξε μια διάρρηξη του γραφείου μας. Είναι κάτι που είχε συμβεί πριν από περίπου 10 χρόνια» δήλωσε ο ιδιοκτήτης του μεσιτικού γραφείου, Φίλιππος Προγιόπουλος.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/05/diarrixi-thessaloniki2.mp4

«Βρήκαν δίοδο από την πίσω πλευρά του κτιρίου, μπήκαν μέσα και έκαναν ζημιές. Δεν υπήρχε χρηματοκιβώτιο, πήραν οθόνες και περίπου 1.000 ευρώ που είχα σε ένα συρτάρι», ανέφερε.

To άρθρο Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για ριφιφί σε μεσιτικό γραφείο – «Έκαναν ζημιές και πήραν 1.000 ευρώ» λέει ο ιδιοκτήτης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr