Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στα δύο αδέρφια που απείλησαν με όπλο 25χρονο για να τους δώσει 20.000 ευρώ

Η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη εις βάρος των δύο αδελφών, 20 και 16 ετών, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για ληστεία, κατηγορούμενοι ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους, απείλησαν έναν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό τους.

Τα δύο αδέλφια στη Θεσσαλονίκη διώκονται πλέον για ληστεία, από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη κι απλή, κατά περίπτωση). Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στη γ’ τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υπό κράτηση. Στην ίδια δικογραφία βρίσκονται ακόμη δύο 16χρονοι κι ένας 18χρονος οι οποίοι αναζητούνται.

Όλα συνέβησαν χθες τον πρωί, όταν οι 5 δράστες έβαλαν τον 25χρονο σε ένα όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, όπου, με την απειλή όπλου και εργαλείου κοπής, τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να πραγματοποιήσει τη μεταφορά (μέρους) των χρημάτων.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στους Αμπελόκηπους για να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει την Αστυνομία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κατηγορούμενα αδέλφια γνωρίζονται με τον 25χρονο, μιας κι ο 20χρονος φαίνεται πως διατηρεί σχέση με την αδελφή του θύματος. Αυτός είναι κι λόγος που ο τελευταίος δέχτηκε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο εξαρχής.

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια. Προανακριτικά αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.