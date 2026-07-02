Θεσσαλονίκη: Κάλεσμα της ΝΔ έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα – «Δεν σας φοβόμαστε»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο ως ένδειξη μνήμης για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, προγραμματίζει για σήμερα (02.07.2026) η Νέα Δημοκρατία.

Με το μήνυμα «δεν σας φοβόμαστε» Νέα Δημοκρατία και ΟΝΝΕΔ καλεί τους πολίτες να βρεθούν στις 19:00 έξω από το Ιπποκράτειο, αντιδρώντας για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στη εμπρηστικές επιθέσεις που έγιναν στα σπίτια «γαλάζιων» πολιτικών.

Στην ανακοίνωση της, η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια Νέστορα, αναφέροντας πως η σκέψη των μελών του κόμματος είναι μαζί τους.

Αναλυτικά όλη η ανακοίνωση:

«Η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας.

Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους.

Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε».