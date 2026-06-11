Θεσσαλονίκη: Ιερέας «έφαγε» 18 μήνες φυλακή για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρεσβυτέρας, μπροστά στο παιδί τους

Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνωρίστηκε στον ιερέα που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρώην συζύγου του, Θεσσαλονίκη, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη.

Η καταγγελία κατά του ιερέα στη Θεσσαλονίκη, είχε γίνει από την εν διαστάσει σύζυγό του, την πρεσβυτέρα, ότι την απείλησε κατ’ επανάληψη, μπροστά σε ένα από τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ο 46χρονος κατηγορούμενος, κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, κατ’ εξακολούθηση, ενώπιον ανηλίκου.

Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής ενόψει του Εφετείου. Επιπλέον του επέβαλε περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Η καταγγελία έγινε τα προηγούμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια λεκτικής αντιπαράθεσης. Η 46χρονη καταγγέλλουσα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος εν διαστάσει σύζυγός της, της απηύθυνε απειλητικές εκφράσεις και χειρονομίες. Στην ίδια καταγγελία ενώπιον των Αρχών η ίδια ανέφερε ότι υπήρξε θύμα σωματικής κακοποίησης από τον 46χρονο κατά το διάστημα που ήταν μαζί- καταγγελία η οποία ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ως εκδικητική χαρακτήρισε την εις βάρος του καταγγελία ο 46χρονος ιερέας, αρνούμενος όλα όσα κατέθεσε εναντίον του η γυναίκα. «Ούτε την απείλησα, ούτε άσκησε ψυχολογική βία εις βάρος της, τα παιδιά μου τα αγαπώ», είπε μεταξύ άλλων, στην απολογία του.

Περιέγραψε δε, τη σχέση του με την καταγγέλλουσα διαχρονικά ως προβληματική. Να σημειωθεί ότι μόλις κινήθηκε η ποινική δίωξη εναντίον του, ενημερώθηκε η αρμόδια Μητρόπολη στην οποία ανήκει.