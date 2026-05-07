Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που 31χρονος εισβάλλει σε μίνι μάρκετ και απειλεί υπάλληλο με σουγιά – Βίντεο ντοκουμέντο

Συνελήφθη 31χρονος που λήστεψε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη και προσπάθησε να ληστέψει και δεύτερο.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης 6 Μαΐου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 31χρονος μπήκε πρώτα σε κατάστημα ψιλικών και αφού απείλησε τον υπάλληλο κρατώντας σουγιά στο χέρι του, κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 790 ευρώ.

Στη συνέχεια μπήκε σε ένα δεύτερο κατάστημα ψιλικών με σκοπό να ληστέψει.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο ντοκουμέντο του newsit.gr, ο 31χρονος πλησίασε τον υπάλληλο και του ζήτησε τα χρήματα του ταμείου επιδεικνύοντας και πάλι τον σουγιά που κρατούσε στο χέρι.



Όμως ο υπάλληλος αντέδρασε πατώντας το κουμπί του συναγερμού και ο 31χρονος τράπηκε σε φυγή. Αμέσως μετά οι αρχές εντόπισαν τον εντόπισαν και συνελήφθη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Ανακοίνωση για τη σύλληψη του 31χρονου εξέδωσε η Αστυνομία.

Συνελήφθη 31χρονος ο οποίος ενέχεται σε δύο περιπτώσεις ληστειών σε καταστήματα μίνι-μάρκετ στο κέντρο της πόλης.

Η άμεση κινητοποίηση πληρώματος περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη ατόμου, που ενέχεται σε δύο περιπτώσεις ληστειών (τετελεσμένη και σε απόπειρα).

Πρόκειται για 31χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για ληστεία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες χθες (06-05-2026), ο συλληφθείς εισήλθε σε κατάστημα μίνι-μάρκετ στην περιοχή της Αγίου Δημητρίου και με την απειλή χρήσης αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι νωρίτερα είχε εισέλθει σε άλλο μίνι-μάρκετ στο κέντρο της πόλης και ομοίως με την απειλή χρήσης αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των (790) ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

