Θεσσαλονίκη: Η καθηγήτρια είχε κάνει αναφορά στο υπουργείο Παιδείας για μπούλινγκ από μαθητές – Της πέταγαν μπουκάλια και την έβριζαν

Επίσημη αναφορά στο υπουργείο Παιδείας και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας είχε κάνει η 57χρονη καθηγήτρια Αγγλικών από τη Θεσσαλονίκη που πέθανε το περασμένο Σάββατο (7.3.26) από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Στην αναφορά της η καθηγήτρια από τη Θεσσαλονίκη, περιέγραφε περιστατικά ακραίου εκφοβισμου που, όπως υποστήριζε, βίωνε.

Ένα από τα περιστατικά στο οποίο αναφέρεται, έγινε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 όταν μαθήτριά της πέταξε ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με σοκολατούχο γάλα, το οποίο ήταν ανοικτό, με αποτέλεσμα να περιλουστούν τα ρούχα της.

Μεταξύ άλλων, κάποια στιγμή, και ενώ έγραφε στον πίνακα, οι μαθητές της είχαν εκσφενδονίσει στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς και βαρύ βιβλίο, κάτι που όπως υποστήριζε θα μπορούσε να της προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη, δεδομένου ότι έπασχε από κάταγμα στο ιερό οστό.

Επίσης, η γυναίκα είχε καταγγείλει ύβρεις από συγκεκριμένη ομάδα των μαθητών, επιθετική συμπεριφορά αλλά και απειλές για τη σωματική της ακεραιότητα.

Ανέφερε μάλιστα πως θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο, ενώ υποστήριζε πως κρινόταν απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί προσέβαλε σοβαρά την προσωπική της αξιοπρέπεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έθετε σε κίνδυνο και τη σωματική της ακεραιότητα και για αυτόν τον λόγο ζητούσε την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Διεύθυνσης, προκειμένου να επιλυθεί η άκρως δυσάρεστη, ανησυχητική και εν τέλει επικίνδυνη αυτή κατάσταση.

