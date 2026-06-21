Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

Τραγωδία το πρωί της Κυριακής (21.06.2026) στη Θεσσαλονίκη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να ανασυρθεί νεκρός.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα ισχυρή πυροσβεστική δύναμη να σπεύσει στο σημείο για να την θέσει υπό έλεγχο.

Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ο ηλικιωμένος που έμενε στο σπίτι, ανασύρθηκε νεκρός.

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, επί της οδού Διός στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Στο σημείο επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες –κάτω από τις οποίες- ξέσπασε η φωτιά.