Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

Τραγωδία το πρωί της Κυριακής (21.06.2026) στη Θεσσαλονίκη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να ανασυρθεί νεκρός.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα ισχυρή πυροσβεστική δύναμη να σπεύσει στο σημείο για να την θέσει υπό έλεγχο.

Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ο ηλικιωμένος που έμενε στο σπίτι, ανασύρθηκε νεκρός.

Στο σημείο επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες –κάτω από τις οποίες- ξέσπασε η φωτιά.

Πηγή newsit.gr

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