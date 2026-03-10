Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε χώρο στάθμευσης στην Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε άλλα 9 παρκαρισμένα οχήματα.

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε ο ηλικιωμένος στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ο οποίος ενώ προσπαθούσε να ξεπαρκάρει το όχημά του από χώρο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην Θέρμη στην Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο.

Ο άνδρας έπεσε πάνω σε εννιά σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, εκ των οποίων μια γυναίκα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/trakarisma2.mp4

Ο ιδιοκτήτης ενός εκ των οχημάτων που χτύπησε ο ηλικιωμένος, μιλώντας στο newsit.gr ανέφερε: «Εγώ ήμουν στην καφετέρια και ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο. Τρέξαμε αμέσως και είδαμε τα αυτοκίνητα μας κατεστραμμένα. Ένας κύριος προσπαθούσε να ξεπαρκάρει και ήρθε με την όπισθεν».

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/trakarisma.mp4

Και συμπλήρωσε: «Καβάλησε δύο αυτοκίνητα και χτύπησε τέσσερα αρχικά, προκάλεσε καραμπόλα, καταστροφή μεγάλη. Μας είπε ο κύριος που το προκάλεσε αυτό ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μετά χτύπησε άλλα τέσσερα αυτοκίνητα και δύο πεζούς που ευτυχώς είναι καλά».

To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και χτύπησε 9 σταθμευμένα οχήματα – Δύο ελαφρά τραυματίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr