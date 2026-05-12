Θεσσαλονίκη: Επτά άτομα στο νοσοκομείο ύστερα από επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές του ΑΠΘ

Επτά άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, μετά από την επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα, που πραγματοποίησε ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση).

Μία ημέρα πριν την έναρξη των φοιτητικών εκλογών, η επίθεση έγινε το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) και από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 4 αγόρια και 3 κορίτσια, ηλικίας από 19 έως 27 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συμπλοκή, οι πέντε είναι ελαφρά μόνο με γρατζουνιές, ένας 27χρονος έχει κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα και ένας 20 χρόνος με κάταγμα κεφαλής κερκίδας, καθώς και κακώσεις κεφαλής και θώρακος, θα μείνει για νοσηλεία.

Η κυκλοφορία στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς το κέντρο, έχει διακοπεί στο ύψος του Πολυτεχνικής έως και το Σιντριβάνι και η παράκαμψη γίνεται μέσω της 3ης Σεπτεμβρίου.



Στις 39 έφτασαν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι προσαγωγές ατόμων, των οποίων ερευνάται τυχόν εμπλοκή στην επίθεση κατά μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

